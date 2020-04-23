Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi (2)
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Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi (2)

Almanya'da bulunan 279 Türk vatandaşı ile onlarla akrabalık bağı bulunan 50 Alman uyruklu yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

23.04.2020 05:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:04
Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi (2)

Almanya'da bulunan 279 Türk vatandaşı ile onlarla akrabalık bağı bulunan 50 Alman uyruklu yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan getirilen 329 yolcu, saat 01.00'de THY'nin özel uçuşuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kafilede Türklerin yanı sıra Alman kökenli yolcular da yer aldı. Yabancı uyruklu yolcuların çoğunluğunun Türklerle evli Alman vatandaşları olduğu öğrenildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve ateş ölçümü yaptı.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gölbaşı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi (2)

Kaynak: AA

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