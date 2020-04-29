- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi- "Aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı
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- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi- "Aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı

- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi "Aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı Almanya'nın Waldkraiburg kentinde Türk vatandaşına ait marketin kundaklanmasının ardından "aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı.

- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi- 'Aşırıcılık ve terörizm' nedeniyle soruşturma başlatıldı
29.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:00

- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi

"Aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı

MÜNİH - Almanya'nın Waldkraiburg kentinde Türk vatandaşına ait marketin kundaklanmasının ardından "aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Bavyera eyaleti Waldkraiburg kent merkezinde geçtiğimiz Pazartesi gecesi Türklere ait bir market kundaklandı. Yangın söndürme çalışmalarına 120'den fazla itfaiyeci katılırken binanın üst katlarında oturan ailelerin ve Türk vatandaşlarının dumandan etkilendiği bildirildi. Market sahibi Hüseyin Aluş, olay öncesi sözlü ve ırkçı hakaretlere maruz kaldığını ifade etti. Waldkraiburg polisi, olayın aydınlatılması için özel komisyonun kurarken savcılık kundaklama ihtimali üzerine harekete geçerek "aşırıcılık ve terörizm" nedeniyle soruşturma başlattı.

Bavyera'daki polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, Aşırılıkçılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi (ZET), Münih'teki Genel Savcılığın yönetimini devraldı. Kasıtlı ve ciddi kundaklama suçu şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Bölge Polis Şefi Robert Kopp yaptığı açıklamada, "Türk kurumlarına yönelik tehlike veya zarar hiçbir şekilde kabul edilemez ve hoşgörülü, çok kültürlü bir toplumla uyumlu değildir. Bu tür suçları önlemek ve onları soruşturmak için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kentte yine Türklere ait başka işletmelere de zarar verildiği aktarıldı.

- Almanya'daki yangında ırkçılık şüphesi- 'Aşırıcılık ve terörizm' nedeniyle soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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