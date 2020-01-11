Almanya'daki Türklerin kimlik sorunu: Kim Alman, kim değil?
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Almanya'daki Türklerin kimlik sorunu: Kim Alman, kim değil?

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli bireylerin kimlik sorunu devam ediyor.

11.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:22
Almanya'daki Türklerin kimlik sorunu: Kim Alman, kim değil?

'da yaşayan kökenli bireylerin "Alman" ve "Türk" olma olgusu etrafında oluşan kimlik sorunu hala çözülebilmiş değil. Almanya'da yaşayan Türk nüfusun Alman toplumunca kabulü tartışmaları yükselen aşırı sağcı eğilim ve islamofobiyle birlikte çetrefilli bir hal aldı.


Almanya doğumlu futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ırkçılığa maruz kaldığını söyleyerek ayrılması da ülkede kimlik tartışmalarını gündeme taşımıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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