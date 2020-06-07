Almanya'daki Türkleri hedef gösteren fotoğrafta gerçek ortaya çıktı
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Almanya'daki Türkleri hedef gösteren fotoğrafta gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada Almanya'daki Türklerin Hristiyan mezarlığında mangal yaptığını gösterdiği iddia edilen fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği ortaya çıkarken, fotoğraftakilerin Türk ve Müslüman olmadıkları anlaşıldı.

Almanya'daki Türkleri hedef gösteren fotoğrafta gerçek ortaya çıktı
07.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:40

Sosyal medyada Almanya'daki Türklerin Hristiyan mezarlığında mangal yaptığını gösterdiği iddia edilen fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği ortaya çıkarken, fotoğraftakilerin Türk ve Müslüman olmadıkları anlaşıldı.

Avrupa'da sosyal medya üzerinden paylaşılan "mezarlıkta mangal" başlıklı fotoğrafta Almanya'da yaşayan Türklerin Hristiyan mezarlığında mangal yaptığı iddia edilmişti. Paylaşılan fotoğraf ile Avrupa'da yaşayan Türkleri ve Müslüman göçmenleri saygısızlıkla suçlayan paylaşımlar yapılmıştı. Fotoğrafın ardındaki gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın geçtiğimiz sene Sırbistan'ın Şabats kentinde Paskalya Bayramı sırasında çekildiği ve fotoğraftakilerin Türk ve Müslüman olmadıkları anlaşıldı.

Fotoğrafta Paskalya kutlamalarının 2. gününde mezar ziyareti gerçekleştiren bir ailenin renkli yumurtalar getirmek yerine daha ileri giderek mangal yaptıkları belirlendi. Ailenin kaybettikleri yakınlarına renkli yumurta yerine et ikram etmek istedikleri ortaya çıktı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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