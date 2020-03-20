Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, Almanya, Yaşam

Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı

Almanya'da yaşayan Türkler, korona nedeniyle sokağa çıkması tehlike arz eden yaşlıların yanı sıra engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyorlar.

20.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:22
Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı

Almanya'da yaşayan Türkler, korona nedeniyle sokağa çıkması tehlike arz eden yaşlıların yanı sıra engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyorlar.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami dernekler öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde Türk gençleri gönüllü olarak sokağa çıkamayanlara yardım ediyor. Gençler, 44 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da korona virüs salgını sebebiyle yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Toplumsal sorumluluk içinde olduklarını dile getiren Kuzey Ren Vestfalya DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, "Müslümanlar ve DİTİB cami dernekleri olarak her zaman toplumsal sorumluluk içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bazı önlemler aldıklarını hatırlatan Özcan, "Bu önlemler çerçevesinde evinden çıkamayan, kimi kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan Wuppertallılara, komşularımıza ve üyelerimize sorgusuz sualsiz, ayrım yapmadan ihtiyaçlarını giderecek. Wuppertal-Elberfeld, Barmen ve Vowinkel DİTİB dernekleri olarak oluşturulan sosyal sorumluluk kapsamında gönüllülerimiz bu hizmeti sunacak" ifadelerini kullandı.

"Destek -Yardım Masası" hakkında bilgi veren Özcan, bu zor günlerde toplumsal sorumluluk üstlenmek adına gönüllülük esası ile "Destek-Yardım Masası" kurduklarını, yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanların kendileriyle irtibata geçmelerini ve ihtiyaçlarını bildirilmeleri durumunda kendilerine yardımcı olunacağını söyledi. - KÖLN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Haber
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı Haber
Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı Haber
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Almanya'daki Türklerden gönüllü olarak yaşlılara ve kimsesizlere korona virüs yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:23:07. #1.14#
title