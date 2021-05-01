Almanya'daki Türklerden Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'daki Türklerden Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Almanya'daki Türklerden Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Almanya'da yaşayan Türklerin Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1500 aile için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) vasıtasıyla gönderdiği yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Almanya'da yaşayan Türklerin Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1500 aile için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) vasıtasıyla gönderdiği yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yardım gönderenlere ve vesile olanlara teşekkür etti.

Türk vakıf ve derneklerin dünyanın dört bir tarafında yaşayan insanların acısını paylaştığını dile getiren Bağcı, "Sadece ramazan için değil. Deprem olur elleri orda olur, yangın olur elleri orda olur, savaş olur elleri orda olur, darbe olur elleri, vicdanları ve yürekleri orda olur. Bu inancımızın gereğidir aslında. Allah, verdikçe artırmaktadır. Türkiye'nin tüm yardım kuruluşları bugün dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarıdır. Bununla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Zeki Yavuzyılmaz da "iki devlet, bir millet" olmanın göstergesi olarak dünyanın her tarafında yaşayan Türklerin kalbinin Azerbaycan'la, Karabağ'la attığını söyledi. Yavuzyılmaz, bunun tezahürü olarak Almanya'da yaşayan Türklerin DİTİB vasıtasıyla Azerbaycanlı kardeşlerine 1500 ramazan paketi gönderdiğini belirtti.

Paketlerin dağıtımında, Karabağ zaferinde en önemli pay sahibi olan şehitlerin ailelerinin ön planda tutulacağını belirten Yavuzyılmaz, şehit ailelerini emanet olarak gördüklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, gıda paketlerinin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası çerçevesinde bastırılan Kur'an-ı Kerim meali de dağıttıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Şişeler karıştı, bir kişiye beş doz birden koronavirüs aşısı yapıldı
Şişeler karıştı, bir kişiye beş doz birden koronavirüs aşısı yapıldı
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Hakan Altun Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'daki Türklerden Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:04:59. #1.16#

title