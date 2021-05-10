Almanya'daki Türklerden 180 Nijeryalı çocuğa bayramlık
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Almanya'daki Türklerden 180 Nijeryalı çocuğa bayramlık

Almanya'daki Türklerden 180 Nijeryalı çocuğa bayramlık
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Almanya'daki Türk hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar, Nijerya'da faaliyet gösteren Daru'l Erkam Vakfı aracılığıyla 180 çocuğa teslim edildi.

Almanya'daki Türk hayırseverlerin gönderdiği bayramlıklar, Nijerya'da faaliyet gösteren Daru'l Erkam Vakfı aracılığıyla 180 çocuğa teslim edildi.

Daru'l Erkam Vakfı Temsilcisi Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "başkent Abuja'daki Gwarimpa bölgesinde 180 çocuğa Almanya'daki Türk hayırseverlerin vesile olduğu kıyafet, ayakkabı, takke ve eşarpları dağıttık. Çocuklara bayram harçlıklarını da verdik." dedi.

Dernek olarak ramazanda ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 koli gıda malzemesi dağıttıklarını ve yetimlere günlük iftar programları düzenlediklerini belirten Akyol, Türk hayırseverlere yardımlarından dolay teşekkür etti.

Bayramlığını alan 6 yaşındaki Nijeryalı Usman Sidi ise çok mutlu olduğunu dile getirerek hayırseverlere teşekkür ve dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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