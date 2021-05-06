Almanya'daki Türkler, Suriye'de su kuyuları açarak bölge halkına destek oluyor
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Almanya'daki Türkler, Suriye'de su kuyuları açarak bölge halkına destek oluyor

Almanya'daki Türkler, Suriye'de su kuyuları açarak bölge halkına destek oluyor
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Almanya'da bir grup Türk gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu Gayret Derneği, Suriye'nin kuzeyinde son 3 yılda 20 binden fazla kişinin istifade edeceği yaklaşık 20 su kuyusunu hizmete açtı.

Almanya'da bir grup Türk gönüllünün bir araya gelerek oluşturduğu Gayret Derneği, Suriye'nin kuzeyinde son 3 yılda 20 binden fazla kişinin istifade edeceği yaklaşık 20 su kuyusunu hizmete açtı.

Almanya merkezli Gayret Derneği, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesi ile Akterin beldesinde bölge halkının su ihtiyacını karşılamasına destek oluyor.

Temiz içme suyuna erişimin zor olduğu Akterin'de kuyu açma çalışmasını sürdüren dernek, son 3 yılda Çobanbey ve Akterin bölgelerinde 20 binden fazla kişinin istifade edeceği, 20'ye yakın su kuyusu açtı.

Gayret Derneği Başkanı Dalya Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dernek, 3 yıl önce bir grup tarafından Almanya'da kurulduktan sonra Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hizmet vermeye başladı." dedi.

Çobanbey ve Akterin bölgelerinde okul ve köylerde su kuyusu açma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çakar, "Fırat Kalkanı bölgesinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanların gelirleri düşük temel geçim kaynakları hayvancılık ve bazı bölgelerde su kuyuları açma maliyeti çok yüksek bağışçılarımızın desteğiyle su kuyusu ihtiyacı olan bölgelerde kuyular açarak sivillerin temiz suya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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