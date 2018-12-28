Almanya'daki Türkler: 'Cami Vergisi'nden Önce İslam'ı Resmi Din Olarak Tanısınlar

– Almanya'da hükumetin başlattığı Müslümanlardan 'cami vergisi' alınmasına dair öneriye, Müslüman toplumu tepki gösteriyor. Almanya'da faaliyette bulunan İslam dernekleri ve ülkede yaşayan Türkler, öncelikle Almanya'nın İslam dinini 'resmi din' olarak tanımasını istiyor.

Almanya'da Büyük Koalisyon Hükümeti, ülkede yaşayan 4.5 milyon Müslümanın dini ihtiyaçlarının karşılanması için 'cami vergisi' uygulaması önerisinde bulundu. Koalisyon ortakları; Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) politikacılar, kilise vergisinde olduğu gibi Müslümanlara da 'cami vergisi' getirilmesini istiyor. Talebin gerisinde ise cami ve İslami derneklerin ülke dışından aldığı finansal desteğinin önüne geçmek olduğu belirtiliyor.

Hükumetin önerisi Müslüman toplumunda da tartışılıyor. DHA, konuya dair Almanya'da yaşayan İslam dernekleri ve Müslümanlara mikrofon uzattı.

IGMG GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÜMÜŞ "TARTIŞMA SAĞLIKLI ZEMİN ÜZERİNDE DEĞİL"

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş, finansman meselesinin eyaletlerle Müslüman cemaatler arasında görüşülebileceğini, ancak bu görüşmede iki temel dayanağın göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi, "Bunlardan bir tanesi anayasal hukuk, ikincisi eşitliktir. Eşitlik anlamında Katolik kilisesine, Evangelist kilisesine sunulan hakların Müslüman cemaatlere de sunulması gerekir. Bu şartların maalesef yıllardır Müslüman cemaatlere sunulmadığı açık bir şekilde ortadadır. Almanya'daki iki İslami çatı örgütü olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) ve Almanya İslam Konyesi (ISLAMRAT), bu konuyla alakalı 20 yıldır süren bir davası var ve hala çözülmedi. Bu tartışma maalesef sağlıklı bir zemin üzerinden yürümüyor. Sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ilk etapta bu konunun Müslümanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda beraber yürümesini beraberinde getirir. Fakat görüyoruz ki özellikle bu konuyla ilgili talepleri, Müslüman cemaatlerden ziyade siyasetçiler dile getiriyor. Siyasetçiler de bunu dile getirirken, maalesef bir takım beklentilerle özellikle Müslüman cemaatlerin köken ülkelerinden kopabilmeleri için dile getiriliyor. Biz de böyle bir zemin üzerinden bu tartışmanın yürütülmesinin sağlıklı olmayacağını, doğru olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

ATİB GENEL BAŞKANI YILDIRIM "ÖNCE İSLAM RESMİ DİN KABUL EDİLMELİ"

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Almanya'da öncelikle İslam resmi bir din olarak kabul edilmeli ki böyle şeyler düşünülsün. Daha henüz göç süresinin 57. yılını yaşamamıza rağmen, hala daha belli noktalarda tartışmalar sürerken böyle kilise vergisi gibi cami vergisi alınması doğru değil. Öncelikle Almanya'nın diğer inanç guruplarına, Katoliklere, Ortadokslara ve diğer cemaatlere sağladığı yardım gibi buradaki Müslümanları da kabul edip, ona göre değerlendirilirse o takdirde o aşamada düşünülebilir" dedi.

"DİNİMİ RESMİ DİN OLARAK TANIMIYOR Kİ VERGİ VEREYİM"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ( DİTİB) Köln Merkez Cami'nde ibadet eden Türklerden Bekir Adıbeş, "Almanlar kilise vergisi veriyor mu, Alman hükümeti İslam'ı resmi olarak kabullenmiyor ben niye vergi vereyim ki, zaten beni tanımıyor" diye konuştu.

DİTİB cemaatinden Hüseyin Aydın "Almanların tümünden kilise vergisi alınmıyor ki bizden cami vergisi alınsın. Bizim köydeki kilisenin papazını İspanyadan getiriyorlar ucuz olsun diye, aylığını da oradaki iş adamları veriyor" şeklinde konuştu.

Alman hükümeti, Almanya'daki Müslüman dernek ve camilerin ülke dışından aldığı finansal desteğin kesilmesini istiyor. Özellikle yaklaşık 900 camisi bulunan, Almanya'daki en büyük Müslüman cemaati olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türkiye'den mali destek almasına sıcak bakılmıyor. - Ngör

Kaynak: DHA