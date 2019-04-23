Almanya'daki Türkler 'Büyük Gönül Birliği'ni Kurdu

Almanya'nın Dortmund kentinde bir araya gelen Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurumlular, 'Büyük Gönül Birliği' adıyla bir dayanışma platformu kurdu.

Büyük Gönül Birliği platformunun geçici yönetimi, dün akşam Dortmund şehrinde bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, platformda görev alan yönetim kurulu üyeleri davetlilere tanıtıldı ve platformun amaçları anlatıldı.

Aynı yöre insanını bir çatı altında toplama amacıyla platformun ilk tanıtım toplantısı, Kur-an'ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Avrupa sahnelerinden tanınan Sökmen Kaya'nın sunumuyla gerçeklesen toplantıda, milli ve manevi değerlere dair yapılan kısa sohbetin ardından daha önce belirlenen yönetim kurulu üyeleri, tek tek sahneye davet edilerek salonda bulunan davetlilere tanıtıldı. Büyük Gönül Birliği Başkanı İsa Karagöz kürsüye gelerek, oluşumun nasıl gerçekleştiğini ve neyi amaçladığını davetlilere anlattı. Yönetim, Ocak 2020 tarihinde yapılacak büyük genel kurula kadar görev yapacak.

"AİLE KURUMU VE GENÇLİK ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

İsa Karagöz, "Palandöken'ine, Çoruh'una, Kütün'üne, Harşit'ine selam olsun memleketimizin her bir yanına. Bir hayırlı yola çıktık, bu yolda amacımız insan, aile, gençlik ve toplum gerçeğini hayata geçirmek olacaktır. Her bir bireyle yakından ilgilenme, insanimizin sevinçli ve acı günlerinde bir arada olmayı amaçlıyoruz, bunu başarabilmek için de hep birlikte gayret edeceğiz. İnsanlarımız arasında zaman zaman var olan aile problemleri, gençlik sorunları ve evlilikler öncesi ve sonrası yaşanan bir takım sorunları da, aramızda aklıselim şeklinde konuşarak çözümler için yardımcı olacağız. Aynı yöre insanımızla, aynı dili konuşmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde olan insanlarımızı, bu güzel oluşumumuza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Toplantı, yöresel yemeklerin ikramının ardından, tanışma ve istişare sohbetleri ile devam etti.

Dayanışma platformunun geçici yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: İsa Karagöz (Başkan), Veysel Aktan (Başkan Yardımcısı), Salim Karagöz (Genel Sekreter), üyeler Selim Süngüoğlu, Süleyman Baykal, Sökmen Kaya, Gençlik Kolu Başkanı Yasin Satılmış. Oluşan yönetim kurulu, karara bağlanan Ocak 2020 tarihinde yapılacak büyük genel kurula kadar görev yapacak.

Kaynak: DHA