Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
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Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getirilmesine devam ediliyor.

22.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:49
Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getirilmesine devam ediliyor.

Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök gözetiminde işlemleri yapılan 318 yolcu, TK 1724 özel sefer sayılı uçakla TSİ 20.50'de Türkiye'ye hareket edecek.

Yolcular arasında bulunan Celal Bayar Üniversitesi maliye bölümü öğrencisi İrem Mızrak, 6 Mart'ta Almanya'ya halasının yanına geldiğini belirterek, Kovid-19 salgını ortaya çıkınca ülkede mahsur kaldığını ifade etti.

Türkiye'ye ailesinin yanına dönebileceği çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Açıkçası ülkeme dönemeyeceğim diye çok fazla endişeliydim, hatta birkaç kere ağladım. THY'ye bu imkan için teşekkür ediyorum. Şu anda ülkeme dönebilmek bizim için lüks bile oldu." dedi.

Türkiye'ye dönüşler yarın tamamlanacak

Bugün Münih, Köln ve Düsseldorf'tan Türkiye'ye üç özel sefer daha yapılıyor.

Yarın da üç özel seferle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların yurda dönüşleri tamamlanacak.

Vatandaşlar, ülkeye dönüşlerinin ardından çeşitli şehirlerdeki yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Kaynak: AA

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