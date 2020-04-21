Almanya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.

Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak.

Kaynak: AA