"Almanya'daki Türk Varlığının 60. Yılı Sempozyumu" İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ortaklığında, 31 Ocak-1 Şubat'ta " Almanya'daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu" düzenlenecek.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, 1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması neticesinde Türk vatandaşları, Anadolu'nun farklı şehirlerinden misafir işçi olarak Almanya'ya gitti.

Almanya'daki Türk varlığının temellerini oluşturan bu anlaşma ve süreç ile ilgili YTB ve TAÜ iş birliğinde "Almanya'daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu" 31 Ocak-1 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. İki gün sürecek program, TAÜ Büyük Salon'da icra edilecek.

Sempozyum ile Almanya'da Türk varlığı ile ilgili gelişen süreci araştırmak, sorgulamak, olası sorunlara çözüm önerileri sunmak, yapıcı ilişkiler ve programlar geliştirmek amaçlanıyor.

Uluslararası niteliğe sahip sempozyumda eğitim, kültür, bilim, sanat, ticaret, ekonomi, teknoloji, spor, siyaset ve hukuk gibi birçok alana odaklanılarak, Almanya'daki Türk varlığının geniş bir perspektifle incelenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda farklı ülke ve disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelerek, birlikte düşünme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulacak.