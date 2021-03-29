Almanya'daki Türk hayırseverler Sudanlı yetimler için yardım programı düzenledi
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Almanya'daki Türk hayırseverler Sudanlı yetimler için yardım programı düzenledi

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Almanya'daki Türk hayırseverler Sudanlı yetimler için yardım programı düzenledi

Sudan'daki Risale-i Nur Merkezi, Almanya'nın Düsseldorf ve Krefeld kentindeki hayırsever Türk vatandaşlarının katkılarıyla Sudanlı yetim çocuklara destek programı düzenledi.

Sudan'daki Risale-i Nur Merkezi, Almanya'nın Düsseldorf ve Krefeld kentindeki hayırsever Türk vatandaşlarının katkılarıyla Sudanlı yetim çocuklara destek programı düzenledi.

Başkent Hartum'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sosyal İşler Müşaviri Abdullah Şen, yetimler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Yetim gülerse dünya güler, bu çok önemli. Küçük bir program ama halisane bir program o yüzden katlanarak devam ediyor. Çocuklarınızı mutlaka okutun. Onlar için gelecek okumakta. Siz okutun biz de büyükelçilik olarak yetim çocuklarımıza üniversitede burs vermeye gayret edeceğiz. Almanya'daki kardeşlerimize sizlerin adına teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak inşallah." dedi.

Sudan Risale-i Nur Merkezi Temsilcisi Zübeyir Erdem Celep de 2015'ten bu yana Almanya'da yaşayan hayırsever Türk vatandaşların yetimlere desteğine aracı olduklarını söyledi.

Sudan'da 50 aileyle başlayan yardım seferberliğinin 110 yetim aileyle sürdüğünü dile getiren Celep, "Almanya'dan gelen kardeşlerimiz her sene bir hafta burada kalıyorlar. Yetim aileleri ziyaret edip gönüllerini hoş etmeye, imkan nispetinde maddi sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Yetimler ve ailelerinin manevi destek ile morallerini yükseltmek için her yıl düzenli olarak martta bir araya geldiklerini belirten Celep, "Ailelere aylık maddi desteğin yanı sıra yetim çocuklardan üniversite çağına gelenlere burs veriyoruz. Her yetim ailenin masraflarını üstlenen, onlarla ilgilenen Almanya'da bir kardeş ailesi var. Ara sıra mektuplaşıyorlar. Aralarında çok güzel bir iletişim var. Hayırseverlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra Sudanlı yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar, ailelerine ise erzak dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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