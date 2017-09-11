Almanya'daki Türk Futbolcu, Topu Oyuna Hızlı Sokunca Bayern Münih'i Yaktı

Almanya Ligi'nde Hoffenheim'ın Bayern Münih'i 2-0 mağlup ettiği maça bir Türk damga vurdu. Hoffenheim'ın kaydettiği ilk golde taç atışı kullanacak olan Kramaric'e topu hızlı bir şekilde veren top toplayıcı Türk Umut Tohumcu, Almanya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

HIZLI TAÇ GOL GETİRDİ

27. dakikada Mark Uth'un skoru 1-0'a getiren golü öncesi Türk top toplayıcı Umut Tohumcu topu hızlı bir şekilde Kramaric'e verdi ve Hırvat oyuncunun tacı hemen kullanmasının ardından da gol geldi.

Maçtan sonra Alman basınına konuşan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Top toplayıcılar iyi eğitiliyor. Onların topu bir an önce vermelerini istiyoruz. Golün ne kadarı ona yazılır bilemem ama bir payı olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

BAYERN TARAFTARI KIZGIN

Tacın hızlı bir şekilde kullanması Bayern tarafından tepkiyle karşılandı. Bayernliler o esnada Hummels'in attığı topun oyunda olduğu ve sahada aynı anda iki top olduğu gerekçesiyle atışın tekrarlanması gerektiğini savundular.

Eski hakem Thorsten Kinhöfer ise Hummels'in attığı topun oyuna hiçbir etkisi olmadığını ve ve devam kararının doğru olduğunu savundu. Maçın ardından Bild'e konuşan golün sahibi Uth, top toplayıcı Umut Tohumcu'ya forma ya da başka bir şey hediye edeceklerini söyledi.

Daha önce Freiburg altyapısında top koşturan Umut şimdilerde Hoffenheim U14 takımında forma giyiyor.

(Ajansspor)