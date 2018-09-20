Terör Örgütü PKK Yandaşları, Almanya'daki Türk Eğitim Derneğine Molotof Kokteyli ile Saldırdı

Terör Örgütü PKK Yandaşları, Almanya'daki Türk Eğitim Derneğine Molotof Kokteyli ile Saldırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk Eğitim Derneğine saldırı düzenlendi. Saldırıyı terör örgütü PKK sempatizanı kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.

Terör Örgütü PKK Yandaşları, Almanya'daki Türk Eğitim Derneğine Molotof Kokteyli ile Saldırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk Eğitim Derneğine saldırı düzenlendi. Saldırıyı terör örgütü PKK sempatizanı kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.

MOLOTOF KOKTEYLİ DE ATILDI

Terör örgütü PKK sempatizanı kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde durulan saldırı, Berlin'in Neukölln bölgesinde oldu. Türk Eğitim Derneği ve bazı kursların bulunduğu iş yeri hedef alındı. Camları kırılan iş yeri ve dernek binasına molotof kokteyli de atıldı.

SALDIRGANLAR KALDIRIMA, 'AFRİN' İLE İLGİLİ YAZILAR YAZDI

Saldırgan ya da saldırganlar, binanın önündeki kaldırıma Afrin ile ilgili yazılar yazdı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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YORUMLAR (3)

  • ZAGOR:
    BU APTAL LAR HİÇ BİR ZAMAN DEVLET SAHİBİ OLAMAZ ADAMLARIN GENİNDE VAR YAKIP YIKMAK...YARIN KENDİ DEVLETLERİNİDE BÖYLE YAKIP YIKAR BUNLAR...
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  • 66 YOZGAT:
    insanların beynini yıkamalarına, itaat eden maymun yetiştirmelerine izin mi vereceklerdi. . .
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