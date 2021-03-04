Almanya'daki Türk başkonsoloslukları pasaport işlemleri için cumartesi günleri de açık olacak
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Almanya'daki Türk başkonsoloslukları pasaport işlemleri için cumartesi günleri de açık olacak

04.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:42
Almanya'daki Türk başkonsoloslukları pasaport işlemleri için cumartesi günleri de açık olacak

Almanya'daki 13 Türk başkonsolosluğunun, vatandaşların pasaport işlemlerinde mağdur olmaması için cumartesi günleri de hizmet vereceği bildirildi.

Almanya'daki 13 Türk başkonsolosluğunun, vatandaşların pasaport işlemlerinde mağdur olmaması için cumartesi günleri de hizmet vereceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının "https://www.konsolosluk.gov.tr" adresinde yer alan bilgilere göre, Almanya'daki başkonsolosluklarda pasaport işlemleri için cumartesi gününe de randevu verilmeye başlandı.

Sadece randevusu olanlar cumartesi günleri yerel saatle 10.00-14.00 arası pasaport işlemleri yaptırabilecek.

Başkonsolosluklar cumartesi günleri sadece pasaport işlemleri kabul edilecek, onun dışında noter işlemleri ya da diğer işlemler yapılmayacak.

Cumartesi günleri hizmet verme gerekçesinin 2010'da verilmeye başlayan 10 yıllık ilk biyometrik pasaportların sürelerinin dolması nedeniyle oluşacak yoğunluğun önlenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara kolaylık sağlanması olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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