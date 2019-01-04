Almanya'daki Siyasetçilere Siber Saldırı

Almanya'da aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin bilgisayarına siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Berlin Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu RBB'nin haberinde kişisel verilere yönelik düzenlenen ve kaynağı belli olmayan saldırılarda kredi kartı ve iletişim bilgileri ile özel görüşmelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Siber saldırılarda Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Partinin bu saldırılardan etkilendikleri Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise etkilenmediği belirtildi.

Saldırıya maruz kalan milletvekilleri ve diğer siyasetçilerin telefon numaraları, kredi kartı ve iletişim bilgilerinin sosyal medya üzerinden ifşa edildiği aktarıldı.

Alman medyasında yer alan diğer bilgilere göre CDU ve CSU'dan 405, SPD'den 294, Yeşiller'den 105, Sol Parti'den 82 ve FDP üyesi 28 kişinin özel bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda gazeteci, şarkıcı ve sanatçının da olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA