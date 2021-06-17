Almanya'daki silahlı saldırının arkasından eski eş çıktı

Almanya'nın Espelkamp kentindeki silahlı saldırının 52 yaşındaki Ercan K. tarafından düzenlendiği ve saldırıda Ercan K.'nın eski eşi Satı K. ile kardeşi Muharrem K.'yı öldürdüğü bildirildi.

Almanya'nın Espelkamp kentindeki silahlı saldırının 52 yaşındaki Ercan K. tarafından düzenlendiği ve saldırıda Ercan K.'nın eski eşi Satı K. ile kardeşi Muharrem K.'yı öldürdüğü bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Minden-Lübeck bölgesinde yer alan ve yaklaşık 25 bin nüfuslu Espelkamp kentinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, kurbanlardan birinin bir binanın içinde, diğerinin ise binanın önünde vurulduğunu kaydetmişti. Polis, Espelkamp'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Diepenau'daki bir eve yaptığı baskında 52 yaşındaki şüpheli Ercan K.'yı gözaltına alındı. Ercan K.'nın düzenlediği silahlı saldırıda eski eşi Satı K. ile kardeşi Muharrem K.'yı öldürdüğü belirtildi.

Ercan K.'nın boşandığı eski eşini, uzun zamandır taciz ve tehdit ettiği, bu nedenle Muharrem K.'nın da son zamanlarda koruma amaçlı kız kardeşinin yanında kaldığı iddia edildi. Silahlı saldırıda öldürülenlerin yakınlarına ise psikolojik destek verildiği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı