HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Almanya'daki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlası iflasın eşiğinde

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlasının iflasın eşiğinde olduğu belirlendi.

Almanya'daki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlası iflasın eşiğinde
27.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:48

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlasının iflasın eşiğinde olduğu belirlendi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Artık seyahat uyarılarından ziyade seyahat tavsiyelerine ihtiyacımız var" dedi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ülkedeki seyahat acentelerine yönelik araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada, seyahat acentelerinin çalışanlarının yarısının işine son verildiği, aynı durumun da tur operatörleri için geçerli olduğu belirtildi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, seyahat endüstrisi için krizin henüz bitmediği uyarısında bulunurken, etkileyici bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti.

DRV araştırmasına göre seyahat acentelerinin yüzde 70'inin mevcut cirolarının bir önceki yılın gelirine ancak yüzde 25 oranında ulaşabildiği, yüzde 75'lik kayıp yaşadıkları belirtildi. Seyahat acentelerinin kalan işçilerinden yüzde 85'i için de kısa süreli çalışma için başvuruda bulunduğu ifade edildi. Mevcut ekonomik sıkıntının önümüzdeki yılda aynı şekilde devam edeceği konusundaki kanaatin ise yüzde 86 oranında olduğu, bu durumun önümüzdeki yıl değişmeyeceğinin varsayıldığı belirlendi. Araştırma sonucu ülkedeki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlasının iflasın eşiğinde olduğu ortaya kondu.

Fiebig, "Artık seyahat uyarılarından ziyade seyahat tavsiyelerine ihtiyacımız var" diyerek sektörün acil desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Öte yandan Alman turizm sektöründe 3 milyona yakın kişi istihdam ediliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı 3. Sayfa
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Güncel
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı Ekonomi
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Berat Albayrak Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Ronald Koeman
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Almanya'daki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlası iflasın eşiğinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 13:49:29. #1.15#
title