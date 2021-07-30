Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin "yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından" şikayetçi
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Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin "yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından" şikayetçi

Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin 'yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından' şikayetçi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da "Son 200 yılın en büyük trajedisi" olarak nitelendirilen sel felaketinde, devletin, yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırması, vatandaşı daha da mağdur ediyor.

Almanya'da "Son 200 yılın en büyük trajedisi" olarak nitelendirilen sel felaketinde, devletin, yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırması, vatandaşı daha da mağdur ediyor.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'daki eyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları "ortak bağış hesabı"yla yardım toplamaya başlamaları, Almanya'da afet yardımını finanse etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açtı.

Bölge halkı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda; devletin, yardım kuruluşlarını rakip gibi görüp koordinasyonu engellediğini, bu nedenle mağdur olduklarını belirtiyor.

Özellikle yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda toplanan paraların kime, hangi şartlarda, ne kadar zamanda ve ne derece adil dağıtıldığının muamma olması ve yardımların dağıtımında çok fazla bürokratik işlemlere tabi tutulması, eleştiri konularının başında geliyor.

"Kimse yeni bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğunda üç sayfalık bir form doldurmak istemiyor"

Yardım kuruluşları, devletin bağış toplama aracı olarak bir anda rekabete girmesinden rahatsızlık duyuyor.

Bugüne kadarki sel veya doğal afetlerde yardım işini tamamen bu kuruluşlara bırakan devletin şimdilerde onlara rakip gibi davranması, yardım kuruluşlarının işini zorlaştırıyor.

Caritas International, Diakonie Katastrophenhilfe, UNICEF ????ve Kızıl Haç kuruluşlarını birleştiren Aktionbündnis Katastrophenhilfe'den Dariush Ghobad, Alman medyasına yaptığı açıklamada, devletin kendilerine rakip olmasının, afet bölgelerindeki karmaşık yardım koordinasyonunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Ghobad, yardım kriterlerinin devletinki kadar zor olmadığını dile getirerek "Orada biraz daha özgürüz. Parayı kamyondan atmamıza izin yok ama kimse yeni bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğunda üç sayfalık bir form doldurmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yardım kuruluşları, topladıkları paralarının tümünü afetzedelere dağıtabilirken devletin açtığı hesaplarda biriken paranın tümünün, selzedelere aktarılıp aktarılmayacağı sorusunun cevabı henüz net değil.

Öte yandan bugüne kadar toplanan paralar, kimin etkin bir şekilde bağış toplayabileceğini gösteriyor.

Yardım kuruluşları bir haftada 110 milyon avro toplarken yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda yaklaşık 12 milyon avro birikmesi, vatandaşın, yardım kuruluşlarına hükümetlerden daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor.

Alman medyası hem federal hem de eyalet hükümetlerini, doğal afetler gibi durumlara müdahalede beceriksizlikle itham ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin "yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından" şikayetçi - Haberler
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