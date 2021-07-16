Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
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Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş - Haberler | Güncel

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette sel felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de eyaletteki sellerde hayatını kaybedenlerin resmi sayısının bir saat önce 52 olduğunu söyledi.

Dreyer, durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Acı da bitmiyor." ifadesini kullandı.

Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi.

Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını çünkü çok sayıda kişiye telefonla ulaşılamadığını kaydetti.

Evlerden "acil" çağrılar geliyor

Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.

Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Leverkusen'de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.
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