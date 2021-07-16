Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
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Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketince bilanço artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükselirken, bin 300 kişiden de haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya'da en az 43, Rheinland-Pfalz'da en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, felaketin boyutu hakkında rakam vermenin zor olduğunu, evlerin bodrum katlarındaki sel sularının çekilmesinin ardından nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını bilmediklerini söyledi. Bakan Lewentz, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Koblenz polis merkezinin sözcüsü ise, korkulandan daha fazlasının olabileceğini açıkladı.

Ülke tarihinin büyük sel felaketinden biri

Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu pek çok yerleşimde su baskınları yaşanırken, nehirler taştı, evler yıkıldı. Yaşanan sel, Almanya'nın yakın tarihinde meydana gelen büyük sel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2002 yılındaki su baskınlarında Almanya'da 21 kişi, Orta Avrupa genelinde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - KÖLN

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 93'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
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