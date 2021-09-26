Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı. İlk açıklanan verilere göre oy oranını yüzde 26 olarak gören SPD üyelerinin sevinci kısa sürdü.