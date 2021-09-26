Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü - Haberler
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Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı. İlk açıklanan verilere göre oy oranını yüzde 26 olarak gören SPD üyelerinin sevinci kısa sürdü.

Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü

Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü

Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü

Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü
AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDUCSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...
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Haber: Almanya'daki seçimlerde Sosyal Demokrat Partililerin sevinci kısa sürdü - Haberler
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