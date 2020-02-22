Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından kınama eylemi
Almanya'nın Hanau kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, çarşamba günü 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırıyı kınadı. Katılımcılar, "Aşırı sağ yerine insan hakları" yazılı pankartlarla, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Polis eyleme katılımın 3 bin civarında olduğunu açıkladı.
Almanya'nın Hanau kentinde meydanlara inen yüzlerce kişi, 9 kişinin öldürüldüğü çarşamba günkü ırkçı saldırıyı kınadı.
Eyleme katılanlar arasında, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları da yer aldı. Aileler adına konuşma yapan bir kurban yakını, "Hepimiz, barbar ideolojideki kanun tanımaz, hasta bir kişinin kurbanı olduk" dedi. Katılımcılar, "Aşırı sağ yerine insan hakları" yazılı pankartlarla, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle