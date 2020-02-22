Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından kınama eylemi

22.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:40

Almanya'nın Hanau kentinde meydanlara inen yüzlerce kişi, 9 kişinin öldürüldüğü çarşamba günkü ırkçı saldırıyı kınadı.



Eyleme katılanlar arasında, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları da yer aldı. Aileler adına konuşma yapan bir kurban yakını, "Hepimiz, barbar ideolojideki kanun tanımaz, hasta bir kişinin kurbanı olduk" dedi. Katılımcılar, "Aşırı sağ yerine insan hakları" yazılı pankartlarla, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle