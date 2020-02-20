Almanya'daki saldırı… Türkler: Endişeliyiz

20.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:07

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan Tobias Rathjen ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası, saldırganın yanında ölü bulunan kişisinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Saldırı ile ilgili konuşan bölgede yaşayan Türkler, gelişmelerden endişeli oldukları belirterek; Alman devletinin benzeri saldırılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Hanau'dan görüntüOlayın meydana geldiği bölgeden görüntü

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Kaynak: DHA