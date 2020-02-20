Almanya'daki saldırganın ruhsatlı silahları olduğu ortaya çıktı

20.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:33

Almanya'da Türklerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Tobias R.'nin ruhsatlı silahlarının olduğu ortaya çıktı.



Almanya'nu Hanau kentindeki silahlı saldırı ile ilgili Hessen Eyalet Başkanı Volker Bouffier ve Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth birlikte basın açıklaması yaptı. Olayın ardında yabancı düşmanı ırkçı bir motif olduğu bilgisini veren Beuth, federal başsavcılığın soruşturmayı devraldığını açıkladı. Beuth, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Hanau'da farklı yerlere düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere çok sayıda insan da yaralandı. Yapılan takip ve araştırma sonucu saldırgana ulaştık. Şüpheli şahıs ve annesi evinde ölü olarak bulundu. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Soruşturma çok kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Olayı devralan federal başsavcılık saldırıyı terör saldırısı olarak derecelendirdi ve soruşturma bu düzlemde yürütülüyor. Şimdiye kadarki araştırmalarımız bunun yabancı düşmanı bir saldırı olduğunu gösteriyor. Saldırgan atıcılık sporuyla ilgileniyordu ve ruhsatlı silahları vardı. Soruşturmanın henüz başındayız; herkesten anlayış bekliyoruz."



"Yas tutulması gereken korkunç bir gün"



Hessen Eyalet Başkanı Volker Bouffier de yaptığı açıklamada, bunun alışılmadık boyutta bir saldırı olduğunu belirtti. Herkesin çok üzgün olduğunu söyleyen Bouffier, "Çok farklı spekülasyonlar yapılıyor. Şimdilik soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalışıyoruz. Konuyla ilgili olarak telefonda Şansölye Merkel ile görüştüm ve bilgi verdim. Bugün yas tutulması gereken korkunç bir gün. Hessen'de yaşayan herkesin düşüncelerinin, Hanua'da hayatını kaybedenlerin ve onların yakınlarının yanında olmasını istiyorum. Onlarla birlikte olduğumuzu göstermemiz zor saatlerinde onlara bir teselli olacaktır" dedi.



Öte yandan Hessen Eyalet Parlamentosu bugünkü oturumunu iptal etti. Toplanan meclis, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından tekrar kapandı. Eyalette resmi binaların önüne siyah bayrak çekildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Hanau'ya gittiği açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İHA