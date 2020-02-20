Almanya'daki saldırgan duvara internet sitesinin ismini yazmış
Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.
Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.
Alman polisleri, Türklerin işyerlerinin yoğunlukta olduğu; saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.