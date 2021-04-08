Almanya'daki sağlık testlerini tamamlayan Filistin Devlet Başkanı Abbas Ramallah'a döndü
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Almanya'daki sağlık testlerini tamamlayan Filistin Devlet Başkanı Abbas Ramallah'a döndü

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Almanya'daki sağlık testlerini tamamlayan Filistin Devlet Başkanı Abbas Ramallah'a döndü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'e ait helikopterlerle Ramallah'a geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'e ait helikopterlerle Ramallah'a geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Almanya'daki sağlık kontrolü tamamlanan Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'e ait helikopterle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine döndü.

Haberde, Abbas'ı taşıyan helikopterlerin akşam saatlerinde Ramallah'taki Filistin devlet başkanlık sarayının bahçesine indiği kaydedildi.

Almanya'da yapılan testlerin sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk çıkmadığı ve Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

85 yaşındaki Abbas, daha önce işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün'ün başkenti Amman'daki bazı hastanelerde çeşitli kontrollerden geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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