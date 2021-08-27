Almanya'daki öğrencilerden Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırılması için 5 bin 100 fidan bağışı
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Almanya'daki öğrencilerden Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırılması için 5 bin 100 fidan bağışı

Almanya'daki öğrencilerden Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırılması için 5 bin 100 fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Hessen eyaletindeki 5-15 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırma çalışmaları için başlatılan "Yanan Ormanlar Yeşile Dönüyor" kampanyasına 5 bin 100 fidan bağışladı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki 5-15 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırma çalışmaları için başlatılan "Yanan Ormanlar Yeşile Dönüyor" kampanyasına 5 bin 100 fidan bağışladı.

Orman Genel Müdürlüğünce başlatılan kampanyaya bağışta bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Waechtersbach Merkez Camisi öğrencileri, ormanların yeniden yeşillenmesine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Waechtersbach Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, kendileri küçük olan öğrencilerin yaptıkları yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek "Yavrularımız yapmış oldukları bağışlarla gelecek nesiller adına ümitvar olduklarını gösterdi. Allah çocuklarımızdan, onların velilerinden ve cemaatimizden razı olsun." dedi.

Almanya'daki öğrencilerden Türkiye'de yanan ormanların ağaçlandırılması için 5 bin 100 fidan bağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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