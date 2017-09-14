Almanya'daki Nsu Davası

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında yargılanan sanık Andre Eminger'in avukatlarının yaptığı reddi hakim talebi nedeniyle duruşma 20 Eylül'e erteledi.



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, ilk olarak dün tutuklanan Eminger'in avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu ifade edildi.



Mahkemeden yapılan açıklamada, talebin başka bir mahkeme heyeti tarafından inceleneceği için bugün planlanan duruşmanın başlamadığı ve 20 Eylül Çarşamba gününe ertelendiği kaydedildi.





Başsavcılık, salı günü esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış ve sanıklar hakkında talep ettiği cezaları açıklamıştı.





Başsavcı Diemer, davanın başından beri tutuksuz yargılanan Andre Eminger için 12 yıl hapis cezası istemiş, zanlı, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.



Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.





NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.



Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.





Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile Eminger'in de bulunduğu örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.