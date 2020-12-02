Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 10 Ocak'a kadar uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 10 Ocak'a kadar uzatıldı

02.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:06
Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 10 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 10 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 10 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Eyalet yönetimleriyle Kovid-19 kısıtlamalarını 10 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. Prensip olarak şu ana kadar kısıtlamalarda ne geçerliyse bunlar devam edecek." dedi.

Merkel Kovid-19 ile mücadelede hedefledikleri vaka rakamlarından uzakta olduklarını belirterek virüse bağlı yüksek ölüm sayılarına dikkati çekti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı

Almanya'da 10 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar paket servisi yapılabilecek.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5'i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 84 bin 743 vaka sayısı kayda geçerken 17 bin 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

İlgili Haberler

Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu
Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kapalı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Almanya'da "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Halife Hafter Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nacer Chadli Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 10 Ocak'a kadar uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:06:59. #1.15#
title