Almanya'daki kimya tesisisin katı atık yakma alanında patlama meydana geldi
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Almanya'daki kimya tesisisin katı atık yakma alanında patlama meydana geldi

Almanya'daki kimya tesisisin katı atık yakma alanında patlama meydana geldi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama meydana geldi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama meydana geldi.

Leverkusen kent idaresinden yapılan açıklamada, patlamada 4'ü ağır, 156 kişinin yaralandığı, 5 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun duman oluşurken polis, çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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