Almanya'daki Kazada Mehmet Koçbaş Yaşamını Yitirdi
Fransa'ya sınır Almanya'nın Kehl kentinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak asıllı iki çocuk babası Mehmet Koçbaş (62) yaşamını yitirdi.
Fransa'ya sınır Almanya'nın Kehl kentinde meydana gelen trafik kazasında, Zonguldak asıllı iki çocuk babası Mehmet Koçbaş (62) yaşamını yitirdi.
Harley Davidson marka motosikletiyle kentin Sundheim köyünde, L- 75 karayolun döner kavşağında bir arabayla çarpışan Mehmet Koçbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Elim kazada yaşamını yitiren Mehmet Koçbaş kentte yaşayan Türk toplumu ve sevenlerini yasa boğdu. (Fotoğraflı) - Kehl