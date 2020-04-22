Almanya'daki Karabüklü gurbetçiler sağlıkçılar için maske dikti Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretti.

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretti.

Almanya'da bulunan Karabük - Yenice Şirinköy - Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Yönetim Kurulu ile DITIB Herten Langenbochum Sultan Ahmet Camii Yönetim Kurulu Üyeleri ve kadın kolları ile el ele vererek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske dikti. Mesai saati gözetmeksizin çalışan sağlıkçılar için dikilen 700 adet maske Herten Elisabeth Hastahanesi yönetimine teslim edildi.

Karabük - Yenice Şirinköy - Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Dernek Başkan Hüseyin Kurt, Başkan Yardımcısı Fikret Çapaklı ve Dernek Yönetimi Basın Sözcüsü Barış Tolga Kurt bu zorlu süreçte, hükumetlerin almış olduğu tedbirleri harfiyen uygulanması gerektiğini belirttiler.

Başkan Hüseyin Kurt, her koşulda dernek olarak, böylesi zorlu bir süreci yine birlik ve beraberlik içinde, dayanışma içinde atlatılacağını ifade ederek "Önümüzde Ramazan ayı var. Tüm hemşehrilerimiz sabırlı olsunlar, bu ayda bizim köylülerimiz ile gelenek hale getirdiğimiz iftar programını maalesef iptal etmek zorunda kaldık, buna rağmen biz inançlıyız. Her koşulda oruçlarımızı tutacağız, uzaktan da olsa bayramına erişeceğiz ve inşallah o zamana kadar bu virüs sorunu ortadan kalkar" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA