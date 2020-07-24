Almanya'daki kamyoncular düşük nakliyat fiyatlarını protesto etti Almanya'daki kamyoncular düşük nakliyat ücretlerini Berlin'de protesto etti.

Almanya'daki kamyoncular düşük nakliyat ücretlerini Berlin'de protesto etti.

Yaklaşık 500 kamyon, kornalar eşliğinde tarihi Brandenburg Kapısı'nın önüne gelerek kontak kapattı.

Kamyon şoförleri, Almanya'daki taşımacılık sektöründeki bazı şirketler ile Doğu Avrupa ülkelerindeki taşeron taşıma şirketlerinin uyguladığı ücret politikasının haksız rekabete yol açtığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren kamyoncular, Alman hükümetinin nakliyat sektörüne destek vermesini talep ediyor.

Protesto nedeniyle Berlin trafiğinde yoğun aksaklıklar da yaşandı.

Kaynak: AA