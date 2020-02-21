Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı.
21.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:40
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı. Anma programına katılanlar olayın gerçekleştiği kafenin önüne yanan mumlar, çiçekler ve notlar bıraktı.
Kaynak: AA