Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı
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Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı.

21.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:40
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı

'nın kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı. Anma programına katılanlar olayın gerçekleştiği kafenin önüne yanan mumlar, çiçekler ve notlar bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı
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