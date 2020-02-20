Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler

20.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:00

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı terör saldırısına Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger tepki gösterdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da dün gece düzenlenen ırkçı terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hanau'da tamamen nefret nedeniyle 9 kişinin ölümüne yol açan korkunç saldırının ardından komşumuz Almanya'nın yanındayız." paylaşımında bulundu.

Rutte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ırkçı saldırı sonucunda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak, "Avrupa'da aşırıcılığa yer yok." ifadesini kullandı.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ırkçı saldırının dehşet verici olduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerim, saldırı nedeniyle acı çeken insanlarla birlikte. Irkçılık ve nefretin toplumlarımızda yeri olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

-Nefret ve şiddete karşı "birlik" vurgusu

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de Twitter'daki paylaşımında, Alman polisinin "aşırı sağcı terörizm" olarak kayıt altına aldığı ırkçı saldırının üzüntü ve dehşet verici olduğunu aktardı.

Greminger, olayda ölen kişilerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak, "Toplumumuza nefret, şiddet ve ayrımcılık tohumları ekmek isteyenlere karşı birlikte durmalıyız." ifadesini kullandı.

-Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA