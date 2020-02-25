Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.
Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçakla gönderildiği İstanbul Havalimanı'ndan, aktarmayla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.
Gültekin'in cenazesi, akşam saatlerinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA