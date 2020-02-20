Almanya'daki ırkçı terör saldırısı hakkında bilgisi olanlar veya destekçilerinin bulunup...

20.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:12

Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, soruşturmanın kapsamında, Hanau'daki saldırı hakkında bilgisi olanların veya destekçilerinin bulunup bulunmadığının da araştırılacağını söyledi.

Frank, Karlsruhe kentinde Hanau'da iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısına ilişkin, Almanya Başbakanlığında açıklamalarda bulundu.

"Hanau'daki saldırıda 9 göçmen kökenli öldürüldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı." diyen Frank, saldırganın evinde annesiyle ölü bulunduğunu hatırlattı.

Frank, saldırganın evinde bir silah ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Saldırganın kişisel internet sitesine video mesajları ve manifesto gibi bir görsel koyduğunu aktaran Frank, bunların, karışık düşünceler ve absürt komplo teorilerinin yanında derin ırkçı fikirler içerdiğini belirtti.



Frank, Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlendiğini vurgulayarak "Soruşturmanın hedefi, Hanau'daki saldırı hakkında bilgisi olanların veya destekçilerin olup olmadığını araştırmaktır." dedi.



Frank, hem Almanya'da hem ülke dışında saldırganın çevresinin ve ilişkili olduğu kişilerin araştırılacağını bildirdi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Frank, "Bu gece, uzun bir zaman hatırlarımızda kalacak." ifadesini kullandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 21 ila 44 yaşlarında olduğu belirtildi.

Saldırgan Tobias R'nin sabıka kaydının olmadığı kaydedildi.

Saldırgan, ardında bir mektupla video bıraktı

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA