Almanya'daki ırkçı terör saldırısı

20.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:00

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Muhammed Beyazkendir'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen ile beraber hastaneye gelen Aydın'a, Beyazkendir, katliam anını anlattı.

Muhammed Beyazkendir, yemek siparişi verdiklerini bir anda silah sesi duyduklarını ama önemsemediklerini ifade ederek, "Sonra bir baktım sarı ceketli adam, silah elinde herkese sıkarak öldürüyor. Ben saklandım arkadaşlar üstüme atladı. İki Afgan arkadaşım vuruldu." dedi.



Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Beyazkendir, vurulan arkadaşının kendisine "Dilim uyuştu nefes alamıyorum" dediğini, kelime-i şehadet getirmesini söylediği arkadaşının orada can verdiğini aktardı.

Beyazkendir ayrıca olayın ardından polisi aradığını ve çok sayıda ölü olduğunu söylediğini belirterek, "Ben o kadar stresle ölüler var buraya gelmeniz lazım diyorum. O bana ismimi soruyor." diyerek sitemini dile getirdi.

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA