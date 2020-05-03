Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür
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Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür

Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür
03.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:42

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir dernekle ortak çalışma yürüterek maske desteği verdiği Almanya'nın Hagen şehrindeki huzurevi sakinleri şarkı besteleyerek teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir dernekle ortak çalışma yürüterek maske desteği verdiği Almanya'nın Hagen şehrindeki huzurevi sakinleri şarkı besteleyerek teşekkür etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Almanya'nın Hagen şehrinde faaliyet yürüten IGMG Hagen Derneği ile ortak çalışma yürütüldü.

Üretilen 1000 maskenin Hagen Huzurevine bağışlanmasının ardından huzurevi sakinleri, teşekkürlerini sunmak için Almanca bir şarkı besteledi. Huzurevi sakinleri, hep bir ağızdan "Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler" şeklinde söyledikleri şarkıyı videoya çekerek yardıma yanıt verdi.

Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı

YTB'nin başlattığı programla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan yaşlı vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bu kapsamda ayrıca dernekler YTB desteği bünyelerinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzur evleri ile hastanelere bağışlanıyor. Salgın dolayısıyla yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaretlerde bulunuluyor ve kendilerine çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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