- Almanya'daki huzur evi sakinlerinden maske yardımına şarkılı teşekkür
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- Almanya'daki huzur evi sakinlerinden maske yardımına şarkılı teşekkür

- Almanya'daki huzur evi sakinlerinden maske yardımına şarkılı teşekkür
03.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:31

- Maske yardımına Almanya'daki huzur evi sakinleri şarkı söyleyerek cevap verdi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile maske yardımı yapılan Almanya Hagen Huzuerevi sakinleri özel bir teşekkür şarkısı besteledi.

- Maske yardımına Almanya'daki huzur evi sakinleri şarkı söyleyerek cevap verdi

BERLİN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile maske yardımı yapılan Almanya Hagen Huzuerevi sakinleri özel bir teşekkür şarkısı besteledi. Huzurevinde kalan Alman vatandaşlar "Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler' şeklinde şarkı söyleyerek yardımlara cevap verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile dünyanın dört bir yanındaki yardımlarını sürdürüyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'lar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan yaşlı vatandaşların talepleri karşılanıyor. Bunun yanında ise dernekler YTB desteği bünyesinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzur evleri ile hastanelere bağışlanıyor. Salgın dolayısıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları da ziyaret edilerek moral olması amacıyla hediye takdim ediliyor.

Almanya'nın Hagen şehrinde faaliyet yürüten IGMG Hagen Derneği YTB desteği ile örnek bir davranışa imza attı. Kendi bünyesinde ürettikleri bin adet maskeyi Hagen Huzuerevine bağışladı. Huzur evinde kalan Alman vatandaşlar ise teşekkürlerini sunmak için Almanca özel bir şarkı besteledi. Hep bir ağızdan; "Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler" şeklinde şarkı söyleyerek yardımlara cevap verdi.

- Almanya'daki huzur evi sakinlerinden maske yardımına şarkılı teşekkür

Kaynak: İHA

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