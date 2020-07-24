Almanya'daki havalimanlarında Kovid-19 test merkezleri kurulacak Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla tüm havalimanlarında test merkezleri kurulacak.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla tüm havalimanlarında test merkezleri kurulacak.

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen Eyalet Sağlık Bakanları toplantısı sonrası alınan kararı kamuoyuna duyuran Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, Almanya'ya geliş ve gidişlerde herkese test yaptırmalarını tavsiye ettiklerini bildirdi.

Kalaycı, elinde negatif sonuçlu testi bulunmayanların 14 gün ev karantinasına girmemek için bu test merkezlerinde ücretsiz bir şekilde test yaptırabileceklerini ifade etti.

Özellikle riskli bölge ilan edilen ülkelerden gelişlerde yolcunun test sonucu getirmemesi halinde havalimanında test yaptırması istenecek. Riskli bölgelerden gelip test yaptırmak istemeyenler için 14 günlük karantina zorunluluğu bulunuyor.

Riskli bölge kategorisinde bulunmayan ülkelerden gelişlerde ise kişi söz konusu testi 72 saat için de dilediği yerde yaptırabilecek.

Türkiye'deki havalimanlarında da test yapılıyor

Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, Türkiye, Mısır, ABD gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Türkiye havalimanları ve gümrük kapılarında da Kovid-19 testi yapılıyor.

Bu testin sonucu e-devlete kısa sürede bildiriliyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan test sonucunu alan vatandaşlar, bulunduğu kentin sağlık dairesine sonucu ibraz etmeleri halinde 14 gün karantinaya alınmıyor.

Kaynak: AA