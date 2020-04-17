Almanya?daki gurbetçilerin ezan sevinci
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Almanya?daki gurbetçilerin ezan sevinci - Haber
Hollanda, Almanya, Köln, Dünya

Almanya?daki gurbetçilerin ezan sevinci

İskender Güngör KÖLN DHA ? Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor.

17.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
Almanya?daki gurbetçilerin ezan sevinci

İskender Güngör KÖLN DHA ?  Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor. Almanya'nın Müslümanlara yönelik hoparlörden ezan okunması uygulamasını Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren gurbetçiler, " Yıllardır bu anı bekliyorduk, ezana hasret kaldık. 50 yıldır ilk kez dışarıdan ezan sesi duyuyoruz. Duygumuz tarif edilemez" dedi.

Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla  hoparlörden ezan jesti gurbetçileri sevindirdi. Almanya'ya yaşayan gurbetçiler 60 yıl sonra hapörlerden okunan ezan sesi ile ilgili duygularını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.  Almanya'da Covid-19 Koronovirüsü sebebiyle camilere dışardan ezan okuma serbesti tanındı. Eyalet ve mahalli yetkililer ile görüşerek müsaade alan camiler, kararlaştırılan vakit ezanını cami dışında okumaya başladılar.İLK EZAN KÖLN'DE OKUNDU Almanya'daki Paskalya tatilinin bitmesini bekliyen camiler ilk ezanlarını okumaya başladılar.  Dün akşam Köln'nün Nippes semtindeki Fatih camiinde okunan ezan camide bulunan az sayıdaki cemaatın hem gözlerini doldurdu, hemde duygulandırdı. Kapıda ezanı duyan iki genç kız Demirören Haber Ajans  mikrofonlarına  duygularını anlatırken ezanın sonuna denk geldik telefonumuza ezanı çekemedik ? diye üzüldüklerini belirtti. KORONODAN SONRADA EZAN DEVAM ETSİN Almanya'da yaşayan Rıza Kaşıkcı dışarıdan ezanın okunmasına ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Ben 1964 senesinde geldim,  geldiğimiz zaman değil camii kiliselerde namaz kıldık. Bu önden gidenler camileri yaptılar. Bu seviyeye getirdiler hepsinden Allah razı olsun. Gönül istiyor ki bu Korono  hastalığından sonra yine bu ezanların devam etmesini istiyoruz. Çünkü Müslüman ezansız olmaz. Dinin direği ezan okunmadı mı sanki bir ölü gibisin. Ölü dirilmez ama ezan  okunduğu zaman sanki dinliyor gibi oluyorsun. İsteğimiz bu Korono hastalığından sonrada bu ezanlar devem etmesi.?"51 YILDIR BURADAYIM İLK KEZ EZAN DUYDUM"Şevket Özkan adlı gurbetçi de  ?1969 Yılında Almanya'ya geldim. 51 senedir Almanya'dayım ilk defa ezanın sesini burada duydum. Çok  şuurlandık çok hüzünlendik. Allah'tan bu ezanların okunmasının  devamını diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur.?"CANLI HİÇ DUYMAMIŞTIM, DUYGULANDIM"Köln şehrinde yaşayan Tuğçe Öztürk ise ezan sesinin hapörlere verilmesine ilişkin olarak, "Köln'de ilk defa ezan  sesi duyduk. Caminin önünden geçerken ezan sesini duyduk. Almanya'da ezan okunduğunu bir çok videolarda görmüştüm ama canlı hiç duymamıştım.  Arkadaşımla caminin önünden geçerken tevafuk hocamız ezanı okuyordu. Ezan sesine koşarak camiye geldik. Aşırı derecede gururlandık o an" değerlendirmesinde bulundu.EZANI İLK KEZ DUYDUM, ÇOK SEVİNÇLİYİZZişan Kaya da duygularını şu sözlerle özetledi: Tabii ki çok sevindim duygulandım. Almanya gibi bir yerde ezan duyması çok onur verici etkileyici. Arkadaşımla burdan geçiyorduk.  Ezanın  son anına  denk geldik. Ben  telefonumu çıkardım tabi şok oldum. Ezanı İlk defa Almanya'da gördüm.Çok sevinçliyiz""EZANIN SÜREKLİ HALE GELMESİNİ TEMENNİ EDERİM"Öte yandan, Köln'deki Fatih Camii imamı da Alman hükümetinin hopörlerden ezan sesinin verilmesine yönelik uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arsoy, "Türkiye'de Sakaryadan emekli oldum. Sonra Almanya'ya geldim. Burada ezanların aşikar okunmadığını biliyordum. Ama böyle bir şey olunca da inanın şok oldum,  çok güzel oldu onur verici. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu ezanların sürekli hale gelmesini temenni ediyorum? dedi.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Haber
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Haber
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı Haber
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haber
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Fransa'da yapılan deney 'Virüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüttü Haber
Fransa'da yapılan deney "Virüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüttü
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı Haber
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Polat Hande Yener Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Basketbolcu Fatih Terim Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Almanya?daki gurbetçilerin ezan sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 13:58:35. #1.15#
title