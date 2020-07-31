Almanya?daki gurbetçilerden Kurban Bayramı telaşı
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Almanya?daki gurbetçilerden Kurban Bayramı telaşı

konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mezbaha işletmecisi Cemal Mamak, 'Bu yıl yoğun ilgi var. İnsanlar koronavirüsten dolayı izine gidemedi.

Almanya?daki gurbetçilerden Kurban Bayramı telaşı
31.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:35
konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mezbaha işletmecisi Cemal Mamak, 'Bu yıl yoğun ilgi var. İnsanlar koronavirüsten dolayı izine gidemedi. Bizim de işimiz baya zorlaştı. Müşteri dışarda beklemek zorunda içeriye alamıyoruz. Allah hem müşterilerimize hem bize sabır versin' ifadelerini kullandı.BEŞ VETERİNER SÜREKLİ HİJYEN KONTROLÜNDE

Mamak, veterinerin kontrol için sürekli kurbanların başlarında bulunduğunu ve sıkı denetimlerin olduğunu belirtti. Almanya'da kurban fiyatlarının  küçük baş  hayvanlarda 200 eurodan 270 euroya kadar değiştiği bilgisine ulaşıldı.


- Köln

Kaynak: DHA

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