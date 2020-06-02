Almanya'daki gurbetçiler 72 gün sonra dönercilere akın etti
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Almanya'daki gurbetçiler 72 gün sonra dönercilere akın etti

Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetildiği ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Almanya'da gurbetçi dönere dönerci de müşteriye kavuşmanın memnuniyetini yaşıyor.

Almanya'daki gurbetçiler 72 gün sonra dönercilere akın etti
02.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:06

Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetildiği ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Almanya'da gurbetçi dönere dönerci de müşteriye kavuşmanın memnuniyetini  yaşıyor. Bir çok gurbetçi Almanya'nın farklı kentlerinde döner restoranlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş gevşetildiği Almanya'da hayat normale dönmeye başladı. Salgını nedeniyle 72 gün önce kapatılan Almanya'daki restoranlar dün yeniden açıldı.Özellikle gastronomi ağırlıklı çalışan Türk işadamları devletten  aldığı destekle moral buldu. Almanya'daki gurbetçiler 72 gün aranın ardından soluğu dönercilerde aldı. Demirören Haber Ajansı Köln'deki Türk dönercilerin yoğun olduğu Weidengassa ve Ehrenfeld semtinin nabzını tuttu.

"KORONADAN DOLAYI BÜTÜN ESNAFLAR BÜTÜN İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ"

Köln'de dönercilik yapan Ali Öndoğan konuyla ilgili olarak, "Koronadan dolayı bütün esnaflar bütün işletmeler zarar gördü, biz de haliyle zarar gördük. Şimdi tabi her şey normalleşti gibi gözüküyor ama biraz halen daha var. İnsanlar korkuyor, çekiniyor.  İyiye gidecek inşallah böyle bekliyoruz, hepimiz bir umut peşindeyiz bekliyoruz inşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

"TÜM İNSANLIĞA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ"

Restoran sahibi olan Hidayet Yiğit ise "Çok sıkıntılı bir süreçten sonra Allaha şükürler olsun normalleşmeye doğru döndük. Müşterilerimizle yine haşir  neşir oluyoruz. İnşallah bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını ümit ediyor, tüm insanlığa geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI DIŞARDA SIRADA BEKLERKEN GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Restoran zinciri sahibi Metin Dağ "Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Rabbim kimseye bir daha yaşatmasın. Zor günler geçirdi esnaf arkadaşlarımız. Restoranlar, lokantalar, berberler, terziler hepsi kötü günler yaşadı ama şimdilik tekrar biraz düzelme var. Tekrar insanları dışarda sırada beklerken görmek bizi de mutlu ediyor ama tabii ki önce sağlık herkesin dikkat etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"VAKA SAYISI AZALDIKÇA MÜŞTERİLER RESTORANLARA DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR"

Garson olan Günay Tunç da "Koronadan dolayı işlerimiz biraz azaldı dükkanlarımız iki ay kapandı, ama şu an tekrar açtık. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Vaka sayısı azaldıkça müşteriler restoranlara daha çok ilgi gösteriyor ve bu konuda yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidiyor müşteriler sırada bekliyor sırası geleni  içeriye alıyoruz" derken, Ali El Zeki isimli müşteri ise "Türk döneri gerçekten çok güzel ve lezzetli" ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLERİN ÇOĞUNLUĞU ALMAN

Süleyman Biçer isimli garson da "Son zamanlarda özellikle Almanlar dönerimize önem veriyorlar. Eskiye nazaran müşteri potansiyelimizin yüzde 70-80'i Alman ağırlıklı" dedi. Volkan Bayram isimli müşteri ise "Alman, İtalyan arkadaşlarımla döner yemeğe geldik hepsi Türk mutfağını çok seviyor" ifadelerini kullandı. Sezgin Harun isimli müşteri ise "Koronadan dolayı evde kalmıştık. Zaman geçtikçe azalmaya başladı biz de ailecek biraz yemek yemek, dolaşmak istedik" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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