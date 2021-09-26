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Almanya'daki genel seçimde sandık çıkış anketinde SPD az farkla önde görünüyor

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'daki genel seçimde sandık çıkış anketinde SPD az farkla önde görünüyor

Almanya'da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) az farkla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde görünüyor.

Almanya'da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) az farkla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde görünüyor.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin yerel saat ile 19.59'da yayınladığı sandık çıkış anketine göre SPD, genel seçimlerde oyların yüzde 25,5'ini alarak birinci sırada bulunuyor.

SPD böylelikle 2017'de yapılan seçimlere göre oylarını 5 puan artırdı.

CDU/CSU ise yüzde 24,5'lik oy oranıyla ile ikinci sırada yer alıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,5 puan azaldı.

CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını 4,9 puan yükselterek yüzde 13,8'e çıkardı.

Böylelikle Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakalamış oldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 1 puan artırdı ve yüzde 11,7 ile dördüncü sırada yer aldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin aldığı oy 2017 seçimlerine göre 1,7 puan azaldı ve AfD yüzde 10,9 oy oranıyla beşinci oldu.

Sol Partinin ise 4 yıl öncesine göre oyları 4,2 puan düşerek yüzde 5'te kaldı. Sol Partinin meclise girebilmesi için yüzde 5'lik barajı geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

Sandık çıkış anketine göre, Almanya Federal Meclis'te milletvekili dağılımı şu şekilde:

CDU/CSU 197, SPD 202, Yeşiller 110, FDP 93, AfD 87, Sol Parti 40.

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliğinin (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacağı aktarıldı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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