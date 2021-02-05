Almanya'daki fabrika siparişleri 7 aylık yükselişe son verdi

Almanya'da fabrika siparişleri, aralıkta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılmasından dolayı Avro Bölgesi'nde siparişlerin azalmasıyla aylık yüzde 1,9 düştü. Böylece Mayıs 2020'den beri siparişlerde devam eden yükseliş son buldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin 2020 Aralık dönemi geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Fabrika siparişleri 2019'un aynı ayına göre ise yüzde 6,4 arttı. Bu sonuçla siparişler, 7 aydır art arda artışına son vermiş oldu.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1 azalması yönündeydi.

Kasım ayına ilişkin söz konusu veri ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 2,7'lik artışa güncellendi.

Almanya'da aralıkta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,9, yabancı siparişler 2,6 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 7,5 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 0,5 arttı.

Ülkede aralıkta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,8 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri 6,4 yükseldi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 4,6 azaldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin daha sıkı kısıtlamalar nedeniyle aralık ayında bir miktar düştüğü belirtilerek, yine de Aralık 2020'de siparişlerdeki artışın Kovid-19 salgını öncesi dönem olan 2019 son çeyrekteki seviyenin yüzde 5 üzerinde olduğu ifade edildi.

Analistler, Avrupa'da Kovid-19'un yayılmamasına yönelik uygulanan sıkı önlemlerin aralık ayında fabrika siparişlerinde açıkça etkisini gösterdiğini belirtti. 19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş