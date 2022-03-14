Almanya'daki evsizlerin umudu "dilek otobüsü" - Haberler

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Almanya'daki evsizlerin umudu "dilek otobüsü"

DailyMotion.com - Güncel
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Almanya'da her yıl onlarca evsiz soğuktan donuyor ya da kışı çok zor koşullarda geçiriyor.

Almanya'da her yıl onlarca evsiz soğuktan donuyor ya da kışı çok zor koşullarda geçiriyor. Kathy Kaiser her gece Berlin sokaklarında "dilek otobüsü" ile dolaşıp sokakta donmak üzere olan evsizlere yardım ediyor. Onlara yeni bir uyku tulumu veriyor, sıcak bir çay ikram ediyor ya da soğuktan korunmaları için otobüsüyle geçici konaklama merkezine götürüyor.

DailyMotion.com / Güncel

Almanya, Berlin, evsiz, Güncel, Haberler

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